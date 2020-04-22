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22.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı çalışmaları hakkındaki soruyu cevapladı. Türkiye'nin çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Koca, İngiltere Sağlık Bakanı ile gün içerisinde görüştüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüğünü açıkladı. "Uzun bir görüşme gerçekleştirdik" diyen Bakanı Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

"EKİPLERİMİZ TEMAS HALİNDE ÇALIŞACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere Sağlık Bakanı ile bugün bir görüşme gerçekleştirdim. Uzun da bir görüşme oldu. Özellikle hem İngiltere'deki genel durumu, hem bizim geldiğimiz durumu konuştuk. Tedavideki son durumlar da dahil detaylı bir konuşma gerçekleştirdik. Türkiye'den bir talepleri olmuştu. Dün gerçekleştirerek ikinci kez yardım etmiş oldu. Türkiye ve İngiltere'nin sağlık ekipleri koronavirüsle mücadele için temas halinde çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Sağlık Bakanı Koca sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Hem İngiltere'nin hem bizim bilim insanlarımızın bilgi alışverişi ve özellikle tecrübe paylaşımı için de yaklaşımı olacak. Aşı sorduğumuzda yarın için uygulanacağını, ama bu aşının hemen genel anlamda her şey iyi giderse ne zaman kullanılabilirliğini sorduğumuzda ise, her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının söz konusu olmadığını belirttiler."

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