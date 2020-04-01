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01.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, en çok koronavirüs vakasının bulunduğu illeri de açıkladı. Bakan Koca, 8 bin 852 ile en çok vaka sayısının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

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