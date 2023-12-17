Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bütçe görüşmelerinde konuştu: Üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üreteceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Bakan Koca, "Çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üreteceğiz. Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak." dedi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN