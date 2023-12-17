17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bütçe görüşmelerinde konuştu: Üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üreteceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bütçe görüşmelerinde konuştu: Üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üreteceğiz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 00:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Bakan Koca, "Çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üreteceğiz. Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak." dedi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üç aşıyı Türkiye’de üreteceğiz
Üç aşıyı Türkiye'de üreteceğiz
CHP’de ortalık karıştı!
CHP’de ortalık karıştı!
İlim Yayma Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İlim Yayma Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları!
Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları!
Mevlana’nın 750. Vuslat Yıldönümü!
Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü!
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı!
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı!
İYİ Parti’de istifa depremi!
İYİ Parti’de istifa depremi!
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı!
Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı!
Kimse aklımızla alay etmesin
"Kimse aklımızla alay etmesin"
Fırtınada ağaç devrildi!
Fırtınada ağaç devrildi!
Esir ailleri çileden çıktı! Tel Aviv ateş yeri
Esir ailleri çileden çıktı! Tel Aviv ateş yeri
Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Erdoğan programında neler var?
Daha Fazla Video Göster