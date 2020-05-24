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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu

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Giriş: 24.05.2020 23:31
Güncelleme:24.05.2020 23:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Kovid-19 hastası vatandaşın Bangladeş'ten Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, ''BANGLADEŞ’TE YAŞAYAN, COVID-19 hastası vatandaşımız Tuba Ahsan’la, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ve üç yaşındaki ikizlerini, hava ambulans uçağımızla İstanbul’a getirdik. Bangladeş’te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık.'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu
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