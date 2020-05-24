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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Kovid-19 hastası vatandaşın Bangladeş'ten Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, ''BANGLADEŞ’TE YAŞAYAN, COVID-19 hastası vatandaşımız Tuba Ahsan’la, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ve üç yaşındaki ikizlerini, hava ambulans uçağımızla İstanbul’a getirdik. Bangladeş’te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık.'' ifadelerini kullandı.