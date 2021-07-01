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Aşılamada Kurban Bayramı hedefi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2021 23:28
Güncelleme:01.07.2021 23:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde şu anda kadar Kovid-19 aşısı olan kişilerin 35 milyonu aştığını toplamda uygulanan dozun ise 50 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında ise Kurban Bayramı'na kadar hedefin 18 yaş ve üzeri nüfusumuz içerisinde yüzde 70 oranında aşılamak olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde şu anda kadar Kovid-19 aşısı olan kişilerin 35 milyonu aştığını toplamda uygulanan dozun ise 50 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında ise Kurban Bayramı'na kadar hedefin 18 yaş ve üzeri nüfusumuz içerisinde yüzde 70 oranında aşılamak olduğunu duyurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ HEDEFİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." ifadelerini kullandı.

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