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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

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Giriş: 30.09.2020 21:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maçlar seyircili oynanacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Gündemi değerlendiren Bakan Koca, "Şu an için salgının bu döneminde bu konu gündem olmadı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Maçlar seyircili oynanacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

"Şu an için salgının bu döneminde bu konu gündem olmadı. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerine yer verdi.

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