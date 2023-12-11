Saffet Sancaklı MHP’den istifa etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa ettiğini duyurdu. Belediye başkanlığı seçimlerinde kocaeli'de MHP'den aday gösterilmezse seçim çalışmalarına katılmayacağı yönündeki sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekmişti. Sancaklı "yalan ve maksatlı haber" dese de partisi istifasını istedi.

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