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Saffet Sancaklı MHP’den istifa etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 11:55
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa ettiğini duyurdu. Belediye başkanlığı seçimlerinde kocaeli'de MHP'den aday gösterilmezse seçim çalışmalarına katılmayacağı yönündeki sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekmişti. Sancaklı "yalan ve maksatlı haber" dese de partisi istifasını istedi.
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