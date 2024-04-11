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Videolar Gündem Videoları Sadık Albayrak'ın mücadelelerle dolu hayatı belgesel oldu! İlme adanmış bir ömür! "Benim inancım İslam, ne kapitalizm ne de sosyalizmdir"

Sadık Albayrak'ın mücadelelerle dolu hayatı belgesel oldu! İlme adanmış bir ömür! "Benim inancım İslam, ne kapitalizm ne de sosyalizmdir"

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Giriş: 11.04.2024 23:40
VAV TV'de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Yüzler ve İzler programının konuğu Mütefekkir, Gazeteci, Yazar Sadık Albayrak. Programın 2. bölümü bugün 21.00'de izleyicilerle buluştu.
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