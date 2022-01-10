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Sabiha Gökçen'e metro ne zaman gelecek? Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de tarihi duyurdu

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Giriş: 10.01.2022 22:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç Programının konuğu oldu. Bakan Karaismailoğlu, ''Sabiha Gökçen'e metro projesi Haziran ayında tamamlanacak. 18 ayda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metrosu hizmete sunulacak. İBB'nin tamamlayamadığı projeleri devraldık.'' dedi.
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