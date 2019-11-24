Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Turan gate" skandalını deşifre etti |Video

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Külliye'ye giden CHP'li" isim yalanıyla ilgili ortaya çıkan kumpas çöktü. Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok, 1972-1974 Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde gelişen ve Başkan Richard Nixon'ın istifa etmesiyle sonuçlanan Watergate skandalına atıfta bulunarak "Turan-gate" skandalı ve yankılarını değerlendirdi. Öte yandan CHP medyasının siyaseti dizayn etme girişimiyle ilgili ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve "Siyaset üretmedikleri için senaryo üretiyorlar" açıklamasında bulundu. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise yaşanan skandalı "Tamamen CHP organizasyonu" olarak tanımladı. İşte birbirinden çarpıcı o açıklamalar....