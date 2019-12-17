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17.12.2019
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Halk TV'nin satışı ve CHP'deki ilginç bağlantıları kaleme aldı
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, siyasette yaşanan son gelişmeleri köşesine taşıdı. Övür, CHP kanadında yaşanan ilginç gelişmelerden biri olan Halk TV satışını kaleme alırken satış operasyonundaki dikkat çeken bağlantıları irdeledi.
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