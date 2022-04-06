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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: 5 market gıda terörünü tetikliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2022 22:58
Güncelleme:06.04.2022 23:23
Üreticiden markete fiyatlar neden artıyor? Fiyat artışlarının arka planında kimler var? Vatandaşın canını yakan son dönemin önemli sorununu A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı. Övür, “5 market gıda terörünü tetikliyor” dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gıda fiyatlarının artışı ve ardındaki gerçeği açıkladı.

"5 MARKET GIDA TERÖRÜNÜ TETİKLİYOR"

Övür, "Şunun altını çizelim Cumhurbaşkanının dediği bir boyutuyla kur operasyonuyla başlayan küresel saldırı. 2. si bunların buradaki uzantıları. Buna gıda tüccarları açık söylüyorum bu 5 market dahil. Ben iddia ediyorum o beş market tam anlamıyla gıda terörünü körükleyen guruplardır. Bunun tartışması yok. Soğan patateste olduğu gibi bizzat yapıyorlar." dedi.

ÜRETİCİDEN MARKETE "SATIŞ" OYUNU

5 marketin oyununa dikkat çeken Övür, "13.500 mağazası olan bir market düşünün üreticiden malı topluyor ve üreticilik yapıyor. Aracı firmayı kendisi kuruyor. Köylüden topladığı malı alıyor. Sonrada getirip onu da kendisine satıyor." ifadelerine yer verdi.

"BURADA BİZZAT OPERASYON VAR"

Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de tarım bitti' sözlerine eleştiri getirerek, "Türkiye, Avrupa'da tarımda birincidir. Kendi ihtiyacından fazlasını üretiyorsun, ihracat da yapıyorsun, ihracatta rekor kırıyorsun. Burada sadece algı operasyonu yok. Bizzat operasyon var. Algı üzerinden yürümüyor. Somut bir şey var. Elindeki malı depoda tutuyor satmıyor. Ve şekerde olduğu gibi 'kalmadı ve tükendi' gibi bir haber salıyorlar. Sonra millet hücum ediyor. Haberi de stokçunun kendisi yayıyor." yorumunda bulundu.

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