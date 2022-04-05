Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan’dan devlete çağrı: Daha sert önlemler alınmalı

"DEVLET DAHA SERT ÖNLEMLER ALMALI"

Fakat marketlerdeki fiyatlara ve özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyatlara baktığımızda devlet KDV indirimi yapıyor, ayçiçeği yağında olduğu gibi bitkisel yağlarda gümrük vergisini sıfırlıyor. Doğalgazda mesela devlet yüzde 80 sübvanse ediyor. Çok büyük rakamlar bunlar. Vatandaşın kendi hayatına baktığınızda bunun yansıması özellikle marketlerde görmeniz lazım. Çiftçilere aynı şekilde verilen destekleri göz önünde bulundurun. Yani devlet bir yandan sübvanse ederek, vergisini almayarak, gümrük vergisini sıfırlayarak bir mücadele ortaya koymaya çalışıyor fakat bunun gerçekte bir karşılığını biz tüketici olarak göremiyoruz. Demek ki burada çok yüceltilen serbest piyasa kurallarını o kadar da yüceltmememiz gerektiğini devletin daha da sert belki önlemler alması gerektiğini gerçeğini görüyoruz.

"ŞİRKETLERE GEREKEN CEZALAR VERİLMELİ"

Hazine Bakanlığı'nın enflasyon ile mücadele timleri var. 40 bin işletmeyi şu anda sahada birebir denetliyorlar. Bunun yanında gerçekten halkın canını yakan şirketlere gereken cezanın verildiğini de görmemiz lazım.