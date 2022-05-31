Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'dan 6'lı ittifak açıklaması: Birlik olduklarına inanmamızı bekliyorlar

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Terör örgütü PKK’ya açık destekten Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son açıklamaları üzerinden çarpıcı tespitlerde bulundu. Muhalefeti ağır bombardımana tutan Kaplan, "Aynı yuvarlak masanın etrafına oturdular diye birlik olduklarına inanmamızı bekliyorlar" dedi. Kaplan ayrıca, geçmişteki koalisyon dönemlerine atıfta bulunarak Türkiye’nin başına gelebilecek tehlikeye dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'ya açık destekten Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefeti eleştirdi.



Demirtaş, "Muhalefet bu yüzde 70'lik kitleye ne diyor? İşte sorun da burada. Henüz derli toplu şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda "Voltran"ı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "DEMİRTAŞ VE KAVALA" AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında bir konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı seçilmeleri halinde serbest bırakacaklarını belirtti, "Serbest kalmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dedi.

Tüm bu söylemler ve 6'lı masada yaşanan depreme dahil konuşan Hilal Kaplan, "Aynı yuvarlak masanın etrafına oturdular diye birlik olduklarına inanmamızı bekliyorlar" açıklamasını yaptı.

Yazar Hilal Kaplan, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında şu açıklamaları yaptı:

"DEMİRTAŞ, BİLE '6'LI MASA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMİYOR' DEMİŞ"

"6'lı ittifakın bildirisine baktığımızda aslında tam bir koalisyon hükümetleri dönemini andıran karmaşa var. O kadar 'serbest bırakılsın' diye yalvardıkları Demirtaş, bile '6'lı masa hiçbir şey söylemiyor' demiş.

KOALİSYON DÖNEMİ VE TEHLİKELER

Biz 91-99 arasında o 8 yılda 8 tane koalisyon hükümeti gördük. Nasıl bir dönem olduğu ortada. Kaos ve karmaşa ortamı vardı. 6'lı ittifaka baktığımda ki, ben onlara 'Biden' ittifakı demeyi tercih ediyorum. ABD Başkanı, 'Erdoğan'ı kim devirecekse onlara destek vereceğiz' demişti.

"İKTİDARA GELDİĞİNİZDE NE YAPACAKSINIZ?"

Başlıklara bakıyorum 10 tane madde konmuş ortaya 'İtibarlı dış politika' kulağa hoş geliyor. Herkes bunu ister. Baktığınızda AK Parti'ye Türkiye'ye getirdiği yer herkesin malumudur. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden sonra dünya dış politikasın sahnesinde yükselen bir yıldız olduğunu yazmayan Türkiye düşmanı yabancı dahil kimse kalmadı. İsveç ve Finlandiya meselesi önümüzdedir. NATO'ya girmesine karşıyız. Teröre desteği ortada. İYİ Parti ve CHP farklı söylemlerde bulunuyor. Peki, iktidara geldiğinizde ne yapacaksınız?

"BİRLİK OLDUKLARINA İNANMAMIZI BEKLİYORLAR"

Terör ile mücadele diyorlar. İYİ Parti daha yeni Suriye ve Irak teskeresine TBMM'de onay verdi. CHP ve Saadet Partisi ise 'çekilelim' dedi. Tezkereye 'onay vermeyelim' dediler. Eğer biz CHP Saadet ve HDP'nin eline kalmış ülke olsaydık şu anda şehit vererek bizim güvenli bölgeler oluşturmuş olduğumuz Suriye ve Irak'taki alanlardan çekilmek zorunda kalacaktık. İYİ Parti, kendi seçmenine göre farklı bir oy verdi ama koalisyon olduğunda ne oy vereceksin? Biz o güvenli bölgelerden çekilseydik inanılmaz bir sığınmacı yığılışı olacaktı. Şimdi çekilelim diyenler yine iktidarı suçlayacaklardı. Çok konforlular. Eleştirecek bir şey buluyorlar. Aynı yuvarlak masanın etrafına oturdular diye birlik olduklarına inanmamızı bekliyorlar.

CHP'NİN SKANDAL "YUNANİSTAN" SÖYLEMLERİ

Yunanistan konusunda CHP'nin söylemi ve 12 adanın silahlandırılması meselesi ortada. Kılıçdaroğlu 'Yunanistan mı bize mi saldıracak?' diyor. Yine aynı Dış Politika Başdanışmanı 'Mavi Vatan yayılmacı bir politikadır' diyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı mı konuşuyor, CHP'nin Dışişlerinden Sorumlu Başdanışmanı mı konuşuyor belli değil."