06 Mart 2022, Pazar
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Rusya’nın Kiev planı ne? Sıradaki hedef Odessa mı?
Kiev yakınlarındaki İrpin ve Bucha’da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Yapılan son açıklamalara göre Rusya’nın Odessa’yı bombalayacağı ifade ediliyor. Peki Rusya, Ukrayna’nın kritik noktalarını hedef alarak askeri ve ticari noktaları kilitlemek mi istiyor? Savaş ne zaman kadar sürecek? Rusya ordusu nerede duracak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik değerlendirdi.