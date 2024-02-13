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Rusya'dan tansiyonu yükseltecek hamle! Estonya Başbakanı Kaja Kallas "arananlar listesine" alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:46
Rusya'dan Batı ile gerilimi yükseltecek bir hamle geldi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas "Arananlar listesine" eklendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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