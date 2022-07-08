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Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması

A Haber
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Giriş: 08.07.2022 10:36
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov küresel tahıl krizinin çözümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lavrov bunu görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Açıklamasında dikkat çeken Türkiye detayı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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