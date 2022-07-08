Rusya’dan tahıl koridoru açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov küresel tahıl krizinin çözümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lavrov bunu görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Açıklamasında dikkat çeken Türkiye detayı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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