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Rusya ve Ukrayna savaşının arabulucusu: Türkiye | Başkan Erdoğan’ın denge diplomasisi | ANALİZ

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Giriş: 19.03.2023 11:03
Başkan Erdoğan liderliği boyunca, dış politikada kritik başarılara imza attı. Türkiye dış politikasının en yeni ve en başarılı girişimlerinden biri de, şüphesiz, Rusya-Ukrayna savaşında yürütülen arabuluculuk faaliyetleri oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın savaş sürecinde yürüttüğü barış diplomasisi...
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Rusya ve Ukrayna savaşının arabulucusu
Rusya ve Ukrayna savaşının arabulucusu
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