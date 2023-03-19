Rusya ve Ukrayna savaşının arabulucusu: Türkiye | Başkan Erdoğan’ın denge diplomasisi | ANALİZ

Başkan Erdoğan liderliği boyunca, dış politikada kritik başarılara imza attı. Türkiye dış politikasının en yeni ve en başarılı girişimlerinden biri de, şüphesiz, Rusya-Ukrayna savaşında yürütülen arabuluculuk faaliyetleri oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın savaş sürecinde yürüttüğü barış diplomasisi...

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