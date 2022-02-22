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Rusya - Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 09:31
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ayrıklı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı. Peki Putin'in bundan sonraki planı ne? Türkiye, Ukrayna – Rusya krizinin neresinde? Kriz savaşa dönüşür mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Stratejist ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber'de konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Putinin Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022deyiz PUTİN'İN LUHANSK VE DONETSK KARARI DÜNYA BASININDA: ZAMANDA YOLCULUK YAPMAK İSTİYOR AMA 1919 DEĞİL 2022'DEYİZ

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