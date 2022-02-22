22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022'deyiz

Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022'deyiz

Dünyanın gözü kulağı Rusya- Ukrayna krizinde... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni Rusya tarafından tanındığını duyurdu. Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Korkmuyoruz" açıklamasında bulunurken, BM Güvenlik Konseyi ise acil toplandı. Bu sabah, dünyanın dört bir yanında yayınlanan gazetelerde, Putin'in kararı manşetlere taşındı.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 09:27
  • 1
  • 10
Putin’in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022’deyiz

Financial Times
ABD'nin Financial Times gazetesinde yer alan haberde ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdiği ifade edildi. Haberde, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Putin'in konuşmasının Ukrayna işgalini haklı çıkarma çabasının bir parçası olduğunu söylediği yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Putin’in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022’deyiz

Haaretz
İsrail'in Haaretz gazetesi, Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Ukrayna'dan ayrılmaları için emir verdi ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'nin tepkilerine yer verildi ve Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle yaptırım uygulayacakları ifade edildi. Haaretz'te konuyla ilgili bir diğer haberde, İsrailli yetkililerin Biden'ın tarafında olacakları ifade edildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 'geleneksel olarak Amerikalılarla birlikte hareket etmemize rağmen' İsrail'in Rusya ile krize yaklaşımında daha temkinli olması gerektiğini söylediği ifade edildi.

  • 3
  • 10
Putin’in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022’deyiz

Washington Post
ABD merkezli Washington Post gazetesi, "Putin, Moskova destekli iki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanıdıktan sonra doğu Ukrayna'ya asker gönderdi" manşetini attı. Ayrıca haberde Rusya Devlet Başkanı'nın bu eyleminin tam ölçekli savaşı tetiklediği ve krizi tırmandırdığı ifade edildi.

  • 4
  • 10
Putin’in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022’deyiz

New York Times
"Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine asker gönderme emri Birleşmiş Milletler'ce kınandı" başlığını atan ABD'nin New York Times gazetesinin haberinde, Putin, daha geniş bir askeri harekat olasılığını ima etti ve tüm Ukrayna'nın "'Rusya tarafından yaratılmış' bir ülke olduğunu iddia etti" ifadelerine yer verildi. ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'in sözlerinin yer aldığı haberde şu ifadeler vurgulandı: "Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor. Birleşmiş Milletler'den önceki bir zamana... İmparatorlukların dünyayı yönettiği bir zamana... Ama dünyanın geri kalanı ilerledi. 1919 değil, 2022'deyiz."

  • 5
  • 10
Putin’in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022’deyiz

The Wall Street Journal
ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, "Putin, Ukrayna'daki ayrılık bölgelerine asker gönderme emri verdi" manşetini attı ve Putin'in Batı ile gerilimi artırdığını yazdı. Putin'in Rus birliklerine Ukrayna'nın iki ayrı bölgesine girmesi emrini verdiğinin ifade edildiği haberde, bunun Doğu Avrupa'nın gelecekteki güvenliği konusunda Batı ile müzakereleri baltalayacak bir hareket olduğu vurgulandı.