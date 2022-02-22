22 Şubat 2022, Salı
Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: Zamanda yolculuk yapmak istiyor ama 1919 değil 2022'deyiz
Dünyanın gözü kulağı Rusya- Ukrayna krizinde... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni Rusya tarafından tanındığını duyurdu. Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Korkmuyoruz" açıklamasında bulunurken, BM Güvenlik Konseyi ise acil toplandı. Bu sabah, dünyanın dört bir yanında yayınlanan gazetelerde, Putin'in kararı manşetlere taşındı.
Giriş Tarihi: 22.02.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 09:27
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