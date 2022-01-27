Rusya - Ukrayna gerilimiyle ilgili Başkan Erdoğan’dan açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya - Ukrayna gerilimi ile ilgili, ''Biz krizin çözülmesi için gerekli adımları atıyoruz. Bölgede huzur ve istikrar istiyoruz. Bölge istikrarsızlıktan yeterince çekti. Daha fazla savaş ve acı istemiyoruz. Meselenin diyalogla halledilmesini, güç kullanılmasından kaçınılmasını Türkiye olarak gerekli görüyoruz. NATO'nun kurmuş olduğu devreler var. Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. İki ülke liderlerini misafir edip barışın yolunu açabiliriz. Umarım gerginlik böyle bir noktaya ulaşmaz. Sayın Putin'i ülkemize davet ettik. İkili bir görüşme yapmak için bazı adımları atalım istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.