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Rusya Tel Rıfat’tan çekildi mi? Rus askerleri Halep’e mi çekildi? Münbiç sınırında neler oluyor? A Haber sıcak bölgede

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 11:28
Güncelleme:15.06.2022 11:29
Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığı yönünde haberler geliyor. Tel Rıfat'taki karargahlarını boşaltan Rus askerlerinin Halep'e çekildiği öne sürüldü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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