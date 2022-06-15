15 Haziran 2022, Çarşamba
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Rusya Tel Rıfat’tan çekildi mi? Rus askerleri Halep’e mi çekildi? Münbiç sınırında neler oluyor? A Haber sıcak bölgede
Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığı yönünde haberler geliyor. Tel Rıfat'taki karargahlarını boşaltan Rus askerlerinin Halep'e çekildiği öne sürüldü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.