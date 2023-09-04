04 Eylül 2023, Pazartesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle karşıladı! İkili arasında tebessüm ettiren diyalog
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere "TUR" uçağıyla Rusya'ya geldi. Putin, Başkan Erdoğan'ı Soçi'de karşılarken ikili arasında geçen diyalog izleyenleri tebessüm ettirdi.