Özlü 'heyecan verici' gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Rusya dünyanın ilk koronavirüs (Covid-19) aşısını tescil etti. Putin resmen Covid-19 aşının uygulanmaya başlanacağını ve bu aşının kızına da uygulandığını ifade etti. Peki bu ne anlama geliyor? Koronavirüsün aşısı bulundu mu? Türkiye yerli aşı çalışmalarında hangi aşamada? Türkiye'de salgının seyrinde son durum nasıl önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? A Haber canlı yayınına katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü tüö bu sorulara yanıt verdi. Özlü, Rusya'nın Covid-19 aşısını tescil etmesini ise 'heyecan verici' bir gelişme olarak yorumladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Rusya'nın Covid-19 aşısını tescil etmesini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) AŞISI BULUNDU MU?

Özlü; "Heyecan ve umut verici. Bir dönüm noktası bu. Şaşırtıcı değil beklediğimiz bir gelişme ama ne olursa olsun hep sözünü ettiğimiz merakla beklediğimiz aşının bugün itibarıyla tescillenmiş olması bizim için çok sevindiriciydi. Umarım bu aşı uygulaması bir an önce başlar. İhtiyacı karşılayacak ölçüde de aşı üretilir. Çünkü aşının bulunmuş ve tescillenmiş olması çok önemli bir basamak. Gerekli çalışmaların yapıldığı da belirtildi. Yani ruhsatlandırma öncesi yapılması gereken çalışma ve araştırmalar da yapılmış. Dolayısıyla bundan sonra üretime geçilecek. Burada sorun çok fazla talep olacak.

Yeryüzünde 8 milyar insan var ve herkese aşının yapılması gerekecek. O açıdan çok ihtiyaç olduğu belli. Aşının paylaşımı, finanse edilmesi, uygulanması gibi süreçler de zaman alacaktır. Baktığımız zaman 1 yıl daha belki aşıya rağmen salgın devam edecek diye düşünebiliriz.

TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARIN SON DURUM NE AŞAMADA?

Tabi her ülkede bu sürecin farklı seyrettiğini biliyoruz. Virüsün dağılımı ve genetik değişikliği var. Kendi aşımızı üretiyor olmamız bizim için çok daha önemli ve değerli olacaktır. Zaten bahsettiğimiz gibi aşının paylaşımı ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Çok fazla bunu üretmek ve çoğaltmak da kolay değil. O yüzden Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarının başarılı olduğunu duymak sevindirici. Aşımızın hayvan deneylerini tamamladığını duymuş olduk. İnsandaki klinik deney aşamasına kadar gelmiş. Bu da bu aşamaya kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor.

Bundan sonraki aşamalar da hızlı bir şekilde tamamlanırsa önümüzdeki yıl kendi aşımızı üretip kullanıma sunabiliriz.

TÜRKİYE'DE SALGIN NE DURUMDA?

Maalesef son günlerde artış yaşadık. Günlük yeni vaka sayılarında 1200 civarlarındayız. Bir kısım vatandaşlarımızda tedbirlere uyumsuzluk var. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilirse vaka sayılarımızda düşüş sağlanacaktır. Bu tedbirler çünkü yüzde yüz etkili.