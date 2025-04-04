Rüşvet kabul etmedi 197 milyon tl ceza kesildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız’ın, Bakırköy’deki bir AVM’den ruhsat için 5 milyon Euro rüşvet istediği ve ödeme için taksit önerdiği ortaya çıktı. AVM’nin avukatı İpekçioğlu, rüşveti reddettiklerini belirtirken, bunun ardından 197 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

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