Rüşvet iddiası CHP Genel Merkezi’ne uzandı

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’ın rüşvet aldığı iddiası da yer aldı. Bazı CHP’li vekillerin, Bulut ve Karabat ile ilgili “aklanıp gelsinler” diyerek Özgür Özel’e baskı yaptığı ileri sürüldü. Öte yandan, Özel’in 39’uncu Olağan Kurultay’da Parti Meclisi listesinde, dokunulmazlık zırhına sahip isimlere ağırlık vererek milletvekillerine yer açacağı öğrenildi. Bu hamlenin, olası operasyonlara karşı bir önlem olarak değerlendirildiği belirtildi.

