Tahran’da muhalif sesler! Trump’tan peş peşe kritik hamleler!

Orta Doğu’da dengeleri kökünden sarsacak tarihi bir dönemeçten geçiliyor. Bir yanda İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kilit kararları, diğer yanda Washington’ın sert yaptırım ve askeri tehdit gölgesindeki müzakere hamleleri dünyayı adeta nefesini tutmaya itti. Tahran’daki derin çatlaklar ve Washington’ın diplomasi masasındaki "havadan kapatma" tehditleri arasında mekik dokuyan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ile Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, ateş hattındaki en sıcak gelişmeleri ve diplomatik satrancın tüm detaylarını anbean aktardı.