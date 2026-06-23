Başkan Erdoğan ve Nawrocki'den ortak mesaj: Hedef 15 milyar dolarlık ticaret hacmi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. İki liderin ortak basın toplantısında Türkiye-Polonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşıldığını belirterek yeni hedefin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı. Savunma sanayii, NATO işbirliği ve Türkiye-AB ilişkileri görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.