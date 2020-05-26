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Rus Wagner grubunun paralı askerleri Libya'dan neden çekildi? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı | VİDEO

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Giriş: 26.05.2020 00:56
Güncelleme:26.05.2020 00:56
Son 1 gün içinde Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kenti havalimanına gelen 15 uçak, Wagner grubuna ait paralı askerlerin tahliyesine başladı. A Haber canlı yayınına bağlanan BAU Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, Wagner grubu askerlerinin bölgeden neden çekildiğini anlattı.

A Haber canlı yayınına katılan Abdullah Ağar, Rus Wagner şirketinin Libya'da darbeci Hafter'i destekleyen paralı askerlerinin bölgeden neden çekildiğini anlattı.

BAU Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, paralı askerlerin Trablus'tan neden çekildiğini değerlendirdi.

RUS ŞİRKETİN ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Kununu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kenti havalimanından, başkentten kaçan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler ve beraberlerindeki silah, ağır silah, cephane ve mühimmatın tahliyesi için son 24 saatte 15 uçak geldiğini belirtti.

Bugüne kadar başkent Trablus'un güneyindeki cephelerden Halife Hafter saflarındaki "binlerce paralı askerin bilinmeyen bir noktaya tahliye edildiğini" gözlemlediklerini aktaran Kununu, çekilen paralı askerlere 4 Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin eşlik ettiği bilgisini paylaştı.

Kununu, Birleşmiş Milletler Libya Özel Destek Misyonuna, Beni Velid Havalimanı'na giderek bu uçakları "kimin gönderdiği, nereden geldikleri ve Rus güvenlik şirketi Wagner güvenlik şirketine mensup ve Suriyeli paralı askerlerin kimliklerin tespit edilmesi" çağrısı yaptı.

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