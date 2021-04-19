Rus turistlerden ülkelerine Türkiye tepkisi! En çok gitmek istediğimiz yer Türkiye

Rus turistler ülkelerinin Türkiye için aldığı uçuş iptali kararına tepki gösterdi. A Haber mikrofonlarına konuşan Rus turistler, "Türkiye uçuşlarının sınırlandırılması çok üzücü. Çünkü Türkiye tüm Rusların en çok sevdiği ve sürekli ziyaret ettiği bir tatil yeri. Türk halkının misafirseverliği ve turizm hizmetlerinin mükemmel organizasyonu kimse için sır değil." ifadelerine verdi.