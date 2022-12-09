09 Aralık 2022, Cuma
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Rus siyasetinin kritik ismi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan kriitk bir isim daha Türkiye'ye geliyor. Rusya siyasetinin önemli isimlerinden Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Pazartesi günü Türkiye'de olacak.