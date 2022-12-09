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Rus siyasetinin kritik ismi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin Türkiye'ye geliyor

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Giriş: 09.12.2022 18:16
Rusya'dan kriitk bir isim daha Türkiye'ye geliyor. Rusya siyasetinin önemli isimlerinden Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Pazartesi günü Türkiye'de olacak.
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