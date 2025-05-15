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Rus heyet Dolmabahçe’de, Ukrayna gelecek mi?

Rus heyet Dolmabahçe'de, Ukrayna gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 21:41
İstanbul’a gelen Rus heyeti, İstiklal Caddesi’ndeki Başkonsolosluk önünde önemli mesajlar verdi. “Hedefimiz kalıcı barış, tüm yetkilere sahibiz” diyen heyet başkanı, Dolmabahçe’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceklerini söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim yerinden aktardı. Gözler şimdi Ukrayna tarafının İstanbul’a gelip gelmeyeceğinde.
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Rus heyet Dolmabahçe’de, Ukrayna gelecek mi?
Rus heyet Dolmabahçe’de, Ukrayna gelecek mi?
Rus heyet Dolmabahçe'de, Ukrayna gelecek mi?
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