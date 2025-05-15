15 Mayıs 2025, Perşembe
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Rus heyet Dolmabahçe'de, Ukrayna gelecek mi?
İstanbul’a gelen Rus heyeti, İstiklal Caddesi’ndeki Başkonsolosluk önünde önemli mesajlar verdi. “Hedefimiz kalıcı barış, tüm yetkilere sahibiz” diyen heyet başkanı, Dolmabahçe’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceklerini söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim yerinden aktardı. Gözler şimdi Ukrayna tarafının İstanbul’a gelip gelmeyeceğinde.