Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında son dakika gelişmesi |Video

Son dakika haberi... Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.