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Rumların 1974'te katlettiği 14 çocuk 46 yıl sonra toprağa verildi

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Giriş: 26.12.2020 12:49
Güncelleme:26.12.2020 12:53
Rumlar tarafından vahşice öldürülen ve katliam çukuruna atılan 14 Kıbrıs Türk’ü çocuk 46 yıl sonra DNA testleri sonucunda gerçek mezar taşlarına kavuştu. Detaylar Lefkoşa'dan Gazeteci Rıza Açıkgöz aktardı.

Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA-B'cilerin 14 Ağustos 1974'te, vahşice öldürerek katliam çukuruna doldurduğu yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuğun, 46 yıl sonra DNA testleri sonucunda kimlik tespitleri yapıldı.

Kıbrıslı çocuk şehitler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı resmi törenle Muratağa Sandallar Şehitliği'nde toprağa verildi.

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