Rumlardan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra'da saldırı girişimi

Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar, yaşananları A Haber'deki katıldığı canlı yayında anlattı. Tatar, "İnanamazsınız! Kings College Londra Üniversitesi'nde medeniyetin beşiğinde bir konferans verecektim Türk çocuklara. Neticede diğerleri de gelebilirdi. Ben sadece Türklerle sınırlı osun demedim. Ama Rumlar ortalığı karıştırdı ve idareye baskı yaptılar kimse katılmasın diye. Ve bir de Yunan bayrakları ile dolu. Birkaç yüz kişi avazlarının çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı Kıbrıs Rum’dur Hatta Tatar'a ölüm' şeklinde sloganlar. Yani biz Kıbrıs'ta bunlar ile nasıl barış sağlayacağız." dedi.