Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli A Haber'e konuştu: Avrupa Rumları körü körüne destekliyor

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli A Haber'e konuştu. Büyükelçi Esenli, salgın boyunca Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardımları anlattı, Doğu Akdeniz'deki son duruma ve Kıbrıs meselesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli A Haber'e konuştu. Büyükelçi Esenli, salgın boyunca Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardımları anlattı, Doğu Akdeniz'deki son duruma ve Kıbrıs meselesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE YARDIM EDEN İLK ÜLKELERDEN BİRİ

Esenli, Türkiye'nin İtalya'ya salgının en başından bu yana yardım eden ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Esenli,"Türkiye esasen Kovid'in en yoğun yaşandığı dönemde 155 ülkeye 11 de uluslararası kuruluşa yardım yapmış bir ülke. Tabii İtalya'nın genel durumuna baktığımızda da esasen 3 değişik partide yardımımız oldu ve İtalya'ya ilk yardım ülkelerden bir tanesiyiz." ifadelerini kullandı.

SON DURUM NE?

Büyükelçi Esenli, İtalya'da artan vaka sayılarına ve ülkedeki Türklerin durumuna ilişkin de konuştu: Maalesef kırmızı bölgeye geçen yerler var bu da tabii biraz kaygı verici. Sorunun tam manasıyla aşılmadığını gösteriyor. Bu dönemde vatandaşlarımızdan ve öğrencilerimizden gelen çok fazla bir şikayet yok. Onların herhangi bir arzuları ihtiyaçları olduğunda her zaman müdahaleye doğal olarak hazırız.

AVRUPA RUMLARI KÖRÜ KÖRÜNE DESTEKLİYOR

Esenli, İtalya'nın Doğu Akdeniz'de üslendiği rol ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu: Türkiye ile İtalya'nın ortak konularından bir tanesinin malum ikisi de sahildar ülke olarak özellikle Türkiye tabii Doğu Akdeniz'de en uzun sahile sahip ülkesi olarak Doğu Akdeniz'de bazı çıkarları var. Bu bağlamda Türkiye İtalya'nın geçmişte Tunus'ta ve son dönemde geçtiğimiz yaz Yunanistan ile yapmış olduğu deniz yetki alanları konusundaki anlaşmaları önemsiyor çünkü bu anlaşmaların içeriğinde bizim uzun zamandır savunduğumuz bütün hukuki unsurlar yer alıyor. Bu nedenle İtalya önemli bir örnek. Bu önemli örneğin de çeşitli sorunların çözümlenmesinde kullanılabilmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz dediğimizde bir başka konu da Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak bilgi sahibidir İtalya. Ancak AB içerisinde AB dayanışması bağlamında bir körü körüne Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik destek var.