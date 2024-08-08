ROBLOX’da çocuklara oyun tuzağı

Çocukların istismarına sebep olacak içerikler barındıran çevrimiçi oyun platformu ROBLOX'a ve uygulama marketlerindeki linklerine erişim engeli getirildi. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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