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Roblox’a erişim yasağı! Kapatma gerekçesi çocukların istismarına sebep olacak içerikler

Roblox’a erişim yasağı! Kapatma gerekçesi çocukların istismarına sebep olacak içerikler

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 09:53
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a ve uygulama marketlerindeki linklerine erişim engeli getirildi. A Haber ekibinden Damla Kuşkapan ayrıntıları aktardı.
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