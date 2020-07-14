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Rize'de sel felaketinde 2 ölü

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Giriş: 14.07.2020 09:08
Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşılırken, Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, canlı yayında Rize’nin Çayeli ilçesinden son gelişmeleri aktardı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

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