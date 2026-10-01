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Fon soruşturmasında 58 tutuklu: Tera yöneticileri cezaevinde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon soruşturmasında 58 tutuklu: Tera yöneticileri cezaevinde

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonla birlikte sıcak gelişmeler peş peşe yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklanırken, dosyada tutuklu sayısı 58'e yükseldi. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şarkıcı Nil Özalp de gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Yeni operasyonlar yapılabilir" sözleriyle soruşturmanın genişleyebileceğine dikkat çekti.

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