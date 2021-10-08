08 Ekim 2021, Cuma
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Reuters'in Merkez Bankası haberine yalanlama
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberini yalanladı. Altun, "Büyük kuruluşların yalanları dolaşıma sokması endişe verici" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.