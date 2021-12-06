Reuters muhabirinin provaktif sorusuna Çavuşoğlu’ndan cevap: Türkiye ekonomisi çökmüş algısı yapıyorsunuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman El Sani ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, toplantıda söz alan Reuters muhabirinin Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili provakatif sorusuna karşı, "Söylediklerinize katılmıyorum. Türkiye ekonomisiyle ilgili çizdiğiniz tablo doğru değil. Türkiye ekonomisinin büyümesi, dünyada ilk sıralarda" dedi.

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