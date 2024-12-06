Resmi Gazete’de yayımlandı! Okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Ayrıca bu okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden de değiştirilemeyecek.

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