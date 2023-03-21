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Resmi Gazete: Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi

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Giriş: 21.03.2023 01:20
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.
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