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Rekabet Kurulu'ndan çok sayıda markete ceza! Piyasa nasıl organize ediliyor?

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Giriş: 18.01.2022 23:59
Rekabet Kurulu'nun fahiş fiyatlar konusunda harekete geçmesinin ardından çok sayıda zincir markete ceza kesti. Yapılan açıklamada BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) verdiği yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası kararının gerekçeleri açıklandı. Diğer yandan Rekabet Kurulu Youtube kanalında topla-dağıt (hub and spoke) kartelinin oluştuğunu anlatan bir video paylaştı.
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