Rami Kütüphanesi’nde bir gece! Bir Türkiye Yüzyılı eseri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açılışı yapılan Rami Kütüphanesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak kayıtlara geçti. Ekibimiz 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneyi ziyaret etti.

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