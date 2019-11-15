Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!

Evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan davası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve yanındaki 3 kişinin kendisini ifadesini değiştirmeye zorladığını iddia eden Mürsel Küçükal’ın ifadelerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Küçükal, Şaban Vatan’ın kendisinin ifadesini değiştirmeye zorladığını ve “Seni kollayabilirim sana para da verebilirim. Haluk Levent arkamızda. Koskoca Haluk Levent var arkamızda, Meclis üyeleri de arkamızda, arkam kuvvetli” dediğini iddia etti. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki kişilerin Mürsel Küçükal’a Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediği görüntüler de ortaya çıktı.