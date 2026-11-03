Türkiye'nin 2. nükleer santrali için tarihi adım: Sinop'a 30 milyar dolarlık dev proje! Güney Kore ile iş birliği masada

Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Sinop İnceburun'da yürütülen çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'yi projede önemli bir potansiyel ortak olarak gördüklerini açıklarken, yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırımın 4 reaktör ve 4 bin 560 megavat kurulu güce sahip olması planlanıyor. Tam kapasiteyle devreye alınması hâlinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedeflenen projenin teknik detaylarını ve sahadaki son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.