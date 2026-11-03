-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fenerbahçe'de Sergio Conceição dönemi! 11 kupalı hocayla anlaşma sağlandı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fenerbahçe'de Sergio Conceição dönemi! 11 kupalı hocayla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição ile çözüldü. Porto'da 7 yılda 11 kupa kazanan tecrübeli teknik adamın oyun anlayışını, Samandıra'daki beklentileri ve Aykut Kocaman tercihinin neden gerçekleşmediğini A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler değerlendirdi. Kerpiççiler, sarı-lacivertlilerin başarıya ulaşması için teknik direktör değişikliğinin yanı sıra futbol yapılanmasında da köklü değişime ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması: Sahaya yansırsa şampiyonluklar da değişir
Sonraki Video
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması: Sahaya yansırsa şampiyonluklar da değişir
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar