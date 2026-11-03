Fenerbahçe'de Sergio Conceição dönemi! 11 kupalı hocayla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição ile çözüldü. Porto'da 7 yılda 11 kupa kazanan tecrübeli teknik adamın oyun anlayışını, Samandıra'daki beklentileri ve Aykut Kocaman tercihinin neden gerçekleşmediğini A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler değerlendirdi. Kerpiççiler, sarı-lacivertlilerin başarıya ulaşması için teknik direktör değişikliğinin yanı sıra futbol yapılanmasında da köklü değişime ihtiyaç duyduğunu vurguladı.