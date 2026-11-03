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ABD'de seçim, İran'da savaş gerilimi! Trump seçim sonuçlarına göre mi saldıracak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de seçim, İran'da savaş gerilimi! Trump seçim sonuçlarına göre mi saldıracak?

ABD'deki kritik ara seçimlerin sonuçları, Washington yönetiminin dış politikasını ve İran ile yaşanan gerilimin seyrini etkileyebilir. Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni bir askerî saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği ve taraflar arasındaki gerilimin müzakereler yoluyla çözülüp çözülemeyeceği merak konusu. Seçim sonuçlarına göre gündeme gelebilecek senaryolar ve İran'dan gelen açıklamalara ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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